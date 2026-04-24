最速100.6マイル…防御率0.38＆被打率.141の2冠【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。勝敗は付かなかったものの、6回5安打無失点、7奪三振の好投。降板直後、球団公式が公開した1枚の写真に米ファンは騒然。「オーラがすごい」と反響が寄せられている。圧倒的な投球を見せた。初