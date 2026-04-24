取手シニア・石崎学監督が解説…リスクを排除した挟殺プレーのコツ挟殺プレーは、小中学生にとっては極めてミスが起きやすい。中学硬式野球の強豪「取手リトルシニア」を率いる石崎学監督は、「入団直後の1年生にやらせると、まずアウトにできない」と、その難しさを指摘する。ミスが起きる最大の原因は不必要な“ボールの往来”が増え、リスクが高まることにある。取手シニアが3年間徹底し続けるのは、ボールをやり取りする回