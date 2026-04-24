刑務所での気づき「正直に言いますけど、明日はどうなるか分からない。だから『もう2度とクスリはやりません』と言うのはやめた。それが薬物依存症だと俺は理解しているから。少し前までは『JUST FOR DAY』、つまり今日一日だけのことしか考えられなかった。それが今は、『明日はちょっと自信ないです』と言えるようになった。これは大きな一歩だな、という実感はある」5度の逮捕歴を持つ男の語り口は、どこか達観したようだった。