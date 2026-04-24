付き合う前、女の子の気持ちを確かめるために、果敢にもキスしようとチャレンジしたものの、女の子から強い拒絶反応。一体、キスを断った女性にはどのような本音があるのでしょうか。そこで今回、女性の気持ちを理解していただくために、「女の子がキスを拒む理由８パターン」を紹介させていただきます。【１】軽い女だと思われたくなかったから。キスすることで、「軽い女」と思われることを恐れているパターンです。出会って日が