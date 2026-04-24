人間が接し方を変えることで、馬の新たな可能性が見いだされる=2026年3月10日、フランス・シャンティイ郊外、高久潤撮影 なぜ馬なのか。馬は人間にとって特別なのだろうか――。世界各地の馬の現場を歩き、専門家に聞いて考えた筆者は、一つの「答え」にたどり着きました。言葉には力がある。だから記者は危険地に赴き、現地の人は命の危険を顧みずに映像と言葉を外部に届けようとする。それでも傷ついた人の心には時に