“恋愛ドラマの金字塔”の続編に大抜擢“ひき逃げの容疑者”から奇跡の復活となるか――いまが彼にとって役者人生の岐路なのかもしれません。フジテレビ系列で現在放送中のドラマ『102回目のプロポーズ』に出演中の伊藤健太郎さんのことです。『102回目〜』は言わずと知れた恋愛ドラマの金字塔『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系）の正当続編。1991年に放送され最高視聴率36.7％という脅威的な記録を打ち立てた伝説のドラマの