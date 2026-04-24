2026年4月21日、東京・元赤坂の明治記念館で「第58回愛育班員全国大会」に出席された秋篠宮妃紀子さま。【写真】紀子さまの“和洋折衷”な着こなし全身姿を見る。ほか、チャリティーコンサートで”クッキリドレス”をお召しの佳子さまなども恩賜財団母子愛育会の総裁を務める紀子さまは、式典で「必要な時に助けてくれる人、優しく寄り添ってくれる人がそばにいるのは、どんなに心強いことでしょう。皆さまが地域のつながりを