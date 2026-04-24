「出し切ろう」と頑張ってはいけない「そもそも『おしっこの仕方』を間違えている人が多い。そのせいで年を重ねて前立腺が肥大したときに、排尿に障害をきたす人が大勢います」こう語るのは、これまで2000件以上の前立腺肥大の手術を手掛けてきた神楽岡泌尿器科院長の渋谷秋彦氏だ。膀胱のすぐ下で尿道をドーナツ状に取り囲んでいる前立腺は、精液の一部を作る男性にしかない臓器である。正常な状態ではクルミほどの大きさだが、加