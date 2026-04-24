◆米大リーグダイヤモンドバックス１―４ホワイトソックス（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、敵地・ダイヤモンバックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場。新人、球団、日本人と３つの新記録がかかった６試合連続アーチを目指したが、５打数１安打３三振で新記録はならなかった。第１打席は空振り三振にったが第２打席で右前安打して６試合連続安打とし