「りくりゅう」こと三浦璃来（24才）＆木原龍一（33才）ペアが4月17日、現役引退を発表した。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得し、一躍注目が集まった2人。苦難の末に頂点にたどりついた2人が次に目指すものとは──。【前後編の後編】【写真】結成直後、まだあどけない表情の“りくりゅう”ペアのツーショット。他、移動中や練習中も仲がいい“りくりゅう”ペアのツーショットなども一緒に滑ったときからお互いに「この人