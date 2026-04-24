日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２４日、放送された。番組では金曜パーソナリティーのＳｎｏｗＭａｎ・阿部亮平がインタビュアーとなりメンバーたちに迫るスペシャル企画がＶＴＲで流された。実は昨年７月の同企画でメンバーたちとは違う立ち位置でインタビュアーを務めた阿部。この日は「前回、ラウールが『阿部ちゃん、そっちじゃなくて中に入ってやりなよ』って言ってくれたんですよ