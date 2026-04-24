北朝鮮で今月19日に行われた戦術弾道ミサイルの試験発射の現場に、金正恩総書記の娘・ジュエ氏が姿を現したことで、後継者をめぐる議論が再び活発化しているという。約1カ月前、自ら戦車を操縦する様子が公開されたのに続き、今回も軍事分野の現地指導に登場したことで、後継者としての物語構築が加速しているとの見方が出ている。しかし、北朝鮮幹部の間では依然としてジュエ後継説に懐疑的な見方が広がっているとされる。北朝鮮