平成リバイバルブームのただなかで日本は現在、平成リバイバルブームの真っ只中にある。若者、とりわけ10代やZ世代にとって、平成カルチャーは「懐かしいもの」ではない。PinterestやInstagram、TikTokなどを通じて触れる、エモくて明るく、どこか無邪気で景気のいい時代として映っているように見える。彼らはギャルファッションや原宿系、森ガール、姫系といったスタイルが華やかだった頃をリアルタイムで知らない。物心ついた頃