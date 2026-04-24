「最初に滑って手をつないだとき、運命だと思いました」──木原龍一（33才）のその予感は的中し、三浦璃来（24才）との「銀盤の舞」は多くの人を魅了、世界一の栄光を手にした。いま、その物語が終わりを迎える。しかし、それは2人の新たな関係の幕開けでもあった。【前後編の前編】 【写真】結成直後、まだあどけない表情の“りくりゅう”ペアのツーショット。他、肩を組み、一緒に休日を楽しむ“りくりゅう”ペアなども引