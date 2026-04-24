量産モデルは10月発表スマートは、小型車ブランドとしての原点に立ち返り、『フォーツー』の4代目モデルを投入する。来年、欧州最小クラスのEVとして発売される予定だ。【画像】2人乗りの小型EV登場！ スマートが原点回帰【コンセプト＃2を詳しく見る】全8枚今回公開されたコンセプトカーは『コンセプト＃2（Concept ＃2）』と呼ばれ、量産化される際には『＃2』と命名されることになる。「妥協のない都市走行性能」を目指して設