高いスピン性能で幅広いゴルファーに支持されている、テーラーメイドの軟鉄鍛造ウエッジ「MG5」。その完成度の高さはそのままに、新たなカラーバリエーションとして4月24日、チャコールブラックモデルが追加された。 “止まる”だけじゃない打てるウェッジの完成形 MG5の最大の特徴は、あらゆる状況で安定したスピンを生み出す再現性の高さにある。軟鉄鍛造ヘッドによるソフトな打感