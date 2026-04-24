ツバキの葉や花びら、茎を巧みに使い、完成したのは――なんと“阿波踊りを踊る人”。「ツバキの落ちた花で阿波踊りを踊る人をつくりました」というXの投稿が大きな反響を呼び、「センスの塊」「美しい」「躍動感がある」と称賛の声が相次いでいる。この作品を手がけたのは、『New草花あそび研究所』の所長として植物を使った“草花あそび”を広めるinoriさん（＠kusabanaasobi）。身近な草花から生まれる独創的な発想は、どこか