【ベルリン共同】サッカーのドイツ・カップは23日、シュツットガルトで準決勝の残り1試合が行われ、鈴木唯人がフル出場したフライブルクは延長の末にシュツットガルトに1―2で逆転負けした。シュツットガルトは5月23日の決勝で伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと対戦する。