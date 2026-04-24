【ジュネーブ共同】非政府組織（NGO）の核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）などは24日、2023年1月〜25年9月の間に、世界で301機関が核兵器の製造に関与する企業に資金提供したとする報告書を発表した。昨年発表の報告書に比べて約15％増加し、ここ数年続いていた減少傾向が転換したと指摘した。日本は7機関が資金を提供したとした。安全保障環境の激化により核軍拡の動きが目立つ中、防衛産業に資金が集まっていると分析。倫