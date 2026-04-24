4月24日放送の『A-Studio＋』に、Travis Japanの宮近海斗がゲスト出演する。現在放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で刑事・石坂直樹役を演じる宮近の素顔に、家族や仲間の証言から迫る内容となっている。【写真】神宮寺勇太との”絆”を明かした宮近海斗番組では笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が、宮近の母や妹、義姉、さらに溺愛する甥にも取材を実施。幼少期は泣き虫だったというエピソードや、アイドルの道へ進むきっかけとな