「月5,000円の医療保険、すぐに入院して給付金をもらえば元が取れるやろ？」大阪のとあるファミレスで、保険代理店のプランナーにそう熱弁する年収500万円のマサルさん（仮名・53歳独身）。「保険は計算通りにいかないときのお守りです」と反論する保険代理店。果たして保険に「元を取る」という考え方は正しいのでしょうか。多くの日本人が陥りがちな「保険＝得をするツール」という誤解と、民間保険との正しい付き合い方について