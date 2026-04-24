都市の経済成長を占う指標として、「ルイ・ヴィトン」の店舗動向が海外投資家や富裕層から注目を集めています。運営元のLVMHは、富裕層に特化して利益を稼ぐビジネスモデルを確立しており、その合理的でシビアな立地戦略は地域の成長性を測る試金石となります。本記事では、高橋克英氏の著書『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社）より一部を抜粋・編集し、ルイ・ヴィトンの店舗撤退が示唆する「勝ち組都市・負け組都市