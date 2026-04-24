麻痺のリスクを伴う開頭手術を受けた7歳の男の子が術後に「ママ、パパ」と呼びかけ、5日後には院内を歩けるまでに回復した--そんな姿を記録したInstagramの投稿に、多くの励ましの声が寄せられています。【写真】5年の闘病と大手術を乗り越えたれおくん投稿したのは、3兄妹の母であるᴍɪ-ᴋᴏさん（@lk_mkbbpnsk_kl）。次男・れおくんの闘病は2歳のときに始まりました。嘔吐が続き、複数の医療機関を受診した