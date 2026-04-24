現行型「エルグランド AUTECH」はどんな存在だったのか高級ミニバンの始祖である日産「エルグランド」。2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」ではその新型が公開され、同日には、関連会社の日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が手がけるカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のティザー画像も発表されました。新型登場を前に、従来型（3代目）エルグランド AUTECHの魅力から示唆される「次