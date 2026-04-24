テレ東では、5月4日（月）と11日（月）に、架空名作劇場「まりとっつぁん」を放送します。【動画】濱田龍臣が出演！「水曜日、私の夫に抱かれてください」「架空名作劇場」は‟存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画。昨年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」を放送。放送中のXでのトレンド入りや、TVer・YouTubeなどで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど人気のコンテンツとなりま