＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。【写真】かわいすぎる“お客さん”がいました日本勢は15人が出場。午後組の吉田優利が、前半3番と4番、さらに後半15番と16番での連続バーディなどもあり5バーディ・1ボギーの「68」でホールアウトした。首位と1打差の4アンダー・3位グループで、現在、日本勢