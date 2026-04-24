＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞前半インコースを終えた時点で、トップはすでに5アンダー。一方、神谷そらは1バーディ・1ボギーのイーブンパーだった。ピンに対して安全策をとることを徹底していたが、「守っていちゃダメだ」。パー5が3つある後半アウトでスコアを伸ばし、流れをつかむプランを描いた。【写真】かわいすぎる“お客さん”を発見！1番パー5では2打目をグ