人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY File 1』（5月15日劇場公開）の完成披露舞台あいさつが23日、都内で行われ、久我十和役の上坂すみれ、天鳥桔平役の戸谷菊之介、斯波繁男（シバシゲオ）役の千葉繁、出渕裕監督が登壇。これまで本シリーズを描いてきた押井守監督がまさかのクレジットでエンドロールに登場することが明かされた。【写真】「スーツだとどっちから足出せばいいかわ