サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#5が、23日午後9時からLeminoにて無料配信され、“ビジュアルセンター”が発表された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生#5では「第1回順位発表式」が行われたほか、101人の練習生が選ぶ「ビジュアルNo.1」の発表も行われた。1位に選ば