「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」の新キャストとして豪華な俳優陣が加わることが２３日、分かった。主人公・百合に恋心を抱き、彰の面影を感じさせる青年・涼を細田佳央太が、１９４５年に百合と出会う千代の現代の姿を倍賞千恵子が演じる。細田は出演に「驚きとともにプレッシャーも感じました」とした上で「明るいチームの皆さまに支えていただき、撮影が終わった後でも、作品をより良いものにする為の話し合いが