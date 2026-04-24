お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、25日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）に、少年隊でデビューし、現在、俳優・歌手として活躍する植草克秀が出演。芸能界屈指の車好きとして知られている植草の愛車遍歴にせまる。【写真】植草克秀、英国“高級SUV”新車購入→7日後の“悲劇”を味わった愛車の全貌もともと四駆には興味がなかったものの、友人に誘われ