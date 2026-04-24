【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪・パラリンピック組織委員会は23日、五輪チケットの第2弾の抽選販売を8月に行うと発表した。今月の第1弾の販売時に事前登録をしなかった購入希望者は、7月22日までに大会公式サイトから登録を済ませる必要がある。第1弾では400万枚以上のチケットが購入され、競技別では体操が最も早く売り切れた。米国外からの購入国・地域のトップ5には日本も入っているという。