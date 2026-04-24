【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は23日、米国とイスラエルのイラン攻撃を巡り「戦争を支持することはできない」と述べ、対話による戦闘終結を改めて訴えた。多くの民間人が犠牲になっていることを踏まえ、国際法の順守も求めた。訪問先のアフリカからローマに戻る機内での記者会見で語った。バチカン公式メディアなどが報じた。教皇は記者会見でイランによる反政府デモ参加者の弾圧について問われ「あらゆる不正行為や人命を