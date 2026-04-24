大食い女王としても親しまれる“もえあず”こと「もえのあずき」が22日、自身のインスタグラムを更新。サウナに出かけたことを報告し、美ボディまぶしいオフショットを披露した。【写真】「わお、ナイスですね」「こんなにスタイル良かったんだ」白ビキニ姿でサウナを満喫するもえあず最近の投稿では、たびたびサウナにハマっている様子を伝え、美スタイルをのぞかせた“サウナショット”を披露しているもえあず。この日は、