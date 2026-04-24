元日向坂４６の松田好花（２６）がこのほど、都内で行われた、地上波ドラマ初主演となるテレ東系「架空名作劇場まりとっつぁん」（５月４、１１日、深夜０・３０）の取材会にタレントの友近（５２）と出席した。２月末のグループ卒業後、初のドラマ出演に「卒業後、どうなっていくのだろうと思っていたので、お話を頂けた時は素直にうれしかったです。大変光栄に思います。このドラマでいいスタートダッシュが切れたら」と笑