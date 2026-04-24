【モデルプレス＝2026/04/24】元日向坂46の松田好花が3月11日、都内で開催された「架空名作劇場第2弾」囲み取材に出席。本作への思いを語った。【写真】元日向坂46メンバー、後輩と熱いハグ◆架空名作劇場 第2弾「まりとっつぁん」本作は、5⽉4⽇、11⽇にテレビ東京のドラスティックマンデー枠で放送される「架空名作劇場」の第2弾。“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画で、2025年8月には第1弾と