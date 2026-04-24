俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（19）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。入学式でのスーツ姿を披露した。「入学式の時の写真です」本田紗来さんは4月9日、インスタグラムで「2026年度 明治大学入学式」という看板をバックに、明治大学に入学したことを報告。「充実した大学生活にしていきます」と意気込んでいた。4月19日の投稿では「入学式の時の写真です」といい、大きなリボンが印象的なスーツで微笑む