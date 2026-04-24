数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。 調子が悪い時、あなたはどうやって流れを変える？ ゴルフのラウンド中、どうしても調子が上がらず気分が沈んでしまう時、あなたならどうしますか？漫画