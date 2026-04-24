熊本地震から4月で10年となる中、20日には三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県で震度5強を観測しました。大きな災害がいつ、どこで発生してもおかしくない日常の中で、避難生活のストレスを減らすための備えが注目されています。 日常の備えとして、TKB（トイレ、キッチン、ベッド）を意識する人が少しずつ増えているようです。■中村安里記者「こちらの売り場には、どんな商品が多いですか。」■グッデイ 広報担当・今西