米政権ホルムズ海峡におけるイラン軍事拠点を標的にする可能性 トランプ米政権は停戦崩壊した場合に備え、ホルムズ海峡におけるイランの軍事拠点を標的とした攻撃計画を策定している。CNNが報じた。 また、イランを交渉のテーブルに着かせるため、トランプ氏はイランのインフラ施設を攻撃するという脅しを実行に移す可能性もあるという。