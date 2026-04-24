トランプ米大統領国民は「しばらくの間」ガソリン高騰を覚悟しておくべき トランプ米大統領はガソリン価格高騰は「しばらく」続くだろうと語った。ただ、具体的な期間については言及しなかった。 アメリカ国民は「しばらくの間」ガソリン価格の高騰を覚悟しておくべきだ。イランとの合意を急ぐつもりはない。 この戦争が株式市場や原油相場に与えた影響は思ったよりも小さい。正直言うと、株価は20%～25％下落す