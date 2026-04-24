HD 480 PRO ゼンハイザージャパンは、モニターヘッドフォンのフラッグシップで、密閉型の「HD 480 PRO」を24日に発売する。付属ケースの違いで2種類あり、通常モデルにはプロヘッドフォンバッグが付属し、69,300円。専用トラベルケースが付属する「HD 480 PRO PLUS」は72,600円。 プロヘッドフォンバッグ 専用トラベルケース 既発売の開放型モニターヘッドフォン「HD 490 PRO」