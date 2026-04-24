アメリカ南部ルイジアナ州のショッピングモールで、2つのグループが口論の末、銃撃戦となり、6人が死傷しました。現地警察によりますと、ルイジアナ州バトンルージュのショッピングモールのフードコートで23日午後、2つのグループが口論になり、銃で撃ち合いになりました。周辺の客も巻き込まれ、この銃撃で1人が死亡したほか、1人が重体、4人が軽傷を負いました。警察は銃撃に関与した容疑者5人の身柄を拘束し、口論から銃撃に至