中東情勢の緊張が続く中、ペルシャ湾で2カ月近く足止めされている石油タンカーの船長が22日、乗組員が絶え間のないストレスにさらされていると窮状を語りました。ラマン・カプール船長：私たちはこの紛争地帯の中で、54日間も立ち往生しています。戦争が始まって以来、私の乗組員はずっと強いストレスにさらされています。石油タンカーのラマン・カプール船長は、2カ月近く足止めされていることについて「本当に失望している」と語