フェイスブックやインスタグラムなどを運営するIT大手のメタが、従業員の約1割にあたる8000人を削減し、新規採用の一部を取りやめる方針であることがわかりました。メタによりますと、5月20日に従業員の約10％にあたる約8000人を削減し、6000件の新規採用についても取りやめるということです。人事責任者は削減の理由について、「効率的な経営を進め、進行中の投資を補うためだ」と説明しています。メタは2026年1月、AI分野を中心