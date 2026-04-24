ミルウォーキー・バックスが、新たなHC（ヘッドコーチ）としてテイラー・ジェンキンスを迎える見込み。4月24日（現地時間23日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』が報じている。 報道によれば、バックスとジェンキンスは契約の最終調整に入っているとのこと。ジェンキンスは2019-20シーズンから2024-25シーズン途中までの5シーズン半にわたりメンフィス・グリズリー