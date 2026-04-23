次世代の近視治療として現在、大きな注目を集めている「ICL」。しかし一方で、「手術に痛みが伴うのでは？」「失明のリスクは？」など、リスクが気になっている人も多いと思います。今回は、ICLの注意点などを「きくな湯田眼科」の湯田先生に解説していただきました。 監修医師：湯田 健太郎（きくな湯田眼科） 浜松医科大学医学部医学科卒業、東京大学大学院医学系研究科修了。その後、横浜南共済病院、横浜市立大学附属