開催：2026.4.24 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 0 - 3 [ドジャース] MLBの試合が24日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとドジャースが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するドジャースの先発投手はタイラー・グラスノーで試合は開始した。 2回表、7番 ダルトン・ラッシング 4球目を打ってセンターへのタイムリー