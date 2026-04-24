【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の新キャスト、本ポスター、主題歌予告映像が公開された。 ■新キャストに細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、倍賞千恵子 本作は、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。 映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は、10代を中心に絶大な人気を博し、シリーズ累計発行部数は現在170