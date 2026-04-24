2026年4月22日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは「日本はなぜ米中の不満そっちのけで殺傷能力のある武器輸出を解禁するのか」と題し、仏紙レゼコーの報道として日本政府が初めて国内の防衛装備品メーカーに対し、17のパートナー国への殺傷能力を持つ武器の供給を認める決定を下したと報じた。記事は、これまで日本が第二次大戦後の平和憲法の精神に基づき、武器輸出を非戦闘目的の装備